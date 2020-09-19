Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi

Antalya'da kapatılma kararı alınan özel okuldaki öğrencilerin velileri, ödedikleri paraları geri alamadıkları gerekçesiyle okul önünde eylem gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren özel bir okulun yöneticileri, dün ve bugün velilerle toplantılar yaparak, kapatma kararını tebliğ etti.

Okul binası önünde toplanan 30 öğrencinin velisi, alınan karara tepki göstererek, peşin olarak ödedikleri 20'şer bin liranın taraflarına ödenmesini talep etti.

- "Hesaplar boşaltılmış" iddiası

Velilerden Burak Kayagil, AA muhabirine, okulun adının daha önce değiştirildiğini belirterek, okul yönetiminin dün ortaokul, bugün de kreşteki öğrencilerin velileriyle toplantı yaptığını söyledi.

Okul yönetiminin kendilerine "Okulu pazartesinden itibaren kapatıyoruz" dediğini aktaran Kayagil, "Sene başında tüm veliler olarak okula 20'şer bin lira peşin ödeme yaptık. Lakin, 'Ne kreş, ne okul ne de para var' diyorlar. Okulun sahibi uyuşturucudan içeriye alınmış. Hesaplarını boşaltmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Kayagil, okulun parasını ödeyebilmek için bankadan kredi çektiğini belirtti.

Hüseyin Güntürkün ise 5,5 yaşındaki kızının kreşe devam etmesi için ödeme yaptığını vurgulayarak, veliler olarak mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Güntürkün, okulun sahibinin yüz kızartıcı suçtan hapse atıldığını öğrendiklerini aktararak, "Bu suçlardan ceza alanların okullarının kamulaştırılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza çağrı yapıyoruz. Bu okul, kamulaştırılarak bakanlığa alınmalı. Çocuklarımız ve öğretmenler mağdur olmamalı." dedi.

- Okulun sahibi uyuşturucudan tutuklanmıştı

Öte yandan Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Eylül'de, Duacı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, okul sahibi avukat M.Ş, 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ile yakalanmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.