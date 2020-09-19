Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti
|19 Eylül 2020 19:02
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Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası komşusunu ziyarete giden kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yedi.
İlçeye bağlı Akçay köyünde ikamet eden F.B, Kovid-19 testi pozitif olan E.A'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından baş ağrısı, öksürük, halsizlik şikayetleri başlayan F.B, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.B'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan inceleme ve çalışmada, F.B'nin Kovid-19 teşhisi konulan komşusu E.A'yı ziyaret ettiği belirlendi.
E.A ve komşusu F.B'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
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