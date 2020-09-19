FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama
|19 Eylül 2020 20:25
|Yazdır
İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 kişiden 21'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliden 53'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'sinin işlemleri sağlık gerekçesiyle ertelendi.
Aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer zanlılardan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.
Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
- Olay
18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 19'u Kara Kuvvetleri, 18'i Hava Kuvvetleri, 24'ü Jandarma, 2'si Sahil Güvenlik ve 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin halen görev yaptığı öğrenilen 66 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 55 zanlı emniyet tarafından yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
19 Eylül 2020 18:40
|FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı
19 Eylül 2020 17:48
|MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 17:02
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Eylül 2020 16:49
|FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
19 Eylül 2020 11:54
|FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
18 Eylül 2020 20:50
|Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı
18 Eylül 2020 20:06
|FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu
18 Eylül 2020 18:29
|Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 17:27
|Albay ve yüzbaşının da olduğu 29 kişiye FETÖ'den tutuklama
18 Eylül 2020 15:46