1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

Samsun'da trafik polisine çarpıp kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı- Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
 19 Eylül 2020 20:30
Yazdır
Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçan sürücü, ekiplerin takibiyle yakalandı.

O.D.T'nin (19) kullandığı 55 BCA 51 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı Tramvay Durağı karşısında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turap Göçer'e (45) çarptı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Göçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Gençlik Caddesi'nde yakalandı.

Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği
19 Eylül 2020 19:07		 Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı
19 Eylül 2020 16:20
Doktor Ali Çetinkaya: Maske takınca bulaşmıyor
15 Eylül 2020 22:25		 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'
13 Eylül 2020 16:39
Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralı, 5 kişi gözaltında
12 Eylül 2020 18:58		 Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı
12 Eylül 2020 16:19
İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması
09 Eylül 2020 20:11		 Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
09 Eylül 2020 12:07
Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3
08 Eylül 2020 23:02		 Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
08 Eylül 2020 09:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:22 - İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak21:18 - 1'i astsubay, 23 asker karantinaya alındı21:07 - Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?20:34 - Çankaya eski Belediye Başkanı'nı zehirli örümcek ısırdı20:31 - Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı20:30 - Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
20:27 - Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı20:25 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama20:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm ve diyalog vurgusu19:11 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı19:07 - Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği19:05 - Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi
19:02 - Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti18:55 - Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi18:40 - 34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı18:25 - Altın arttı, gümüş düğün etti18:23 - TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi
17:50 - Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı
Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümit can uygun'un annesinin intihar etmesi 5
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 4
mehmet yalçınkaya 5
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 3
fetö artığı 1
19.09.2020 denizlispor vs trabzonspor maçı 1
danilo zanna 4
sözlüğün hareketlenmesi 5
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
Ebussuud Efendi 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam