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Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?

Daha önce, Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan tavan ek ödemelerinde, tüm sağlık çalışanlarına ve %100 oranında yapıldığı için herhangi bir gecikme yaşanmamıştı.
 19 Eylül 2020 21:07
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Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?

Sağlık Bakanı Koca, 19 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada COVID-19 ile ilgili hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları için bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ödeneceğini bildirmesi üzerine, 6 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazetede, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe geçici madde eklenerek yayımlandı.

İlgili Yönetmeliğe eklenen; 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez." geçici maddeye göre, hangi personele hangi oranda ek ödeme yapılacağı Bakan tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Bu durum; hangi personel ve alanların Covid-19'lu hastalarla doğrudan veya dolaylı olarak temas halinde olabileceğinin belirlenmesi, kısmi sürelerce normal ve Covid-19'lu hasta biriminde çalışanların durumları ve yapılacak ek ödeme oran katsayısının birim ve personele göre değişkenlik göstermesi bu alanların tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu konuda Sağlık Personelleri arasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için sürecin uzaması ve buna bağlı olarak illere bir genelge gönderilememiş olması nedeniyle, Ağustos ayı sabit dışı ek ödemeler henüz hesaplanamamış ve dolayısıyla ödenememiştir. Daha önce, Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan tavan ek ödemelerinde, tüm sağlık çalışanlarına ve %100 oranında yapıldığı için herhangi bir gecikme yaşanmamıştı.

Ödemeler Ne Zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesine göre, "Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılır." hükmü gereğince dönem sonrası 20 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak belirtilen nedenlerden dolayı, Ağustos ayı sabit dışı ek ödemelerin en geç 21-25 Eylül tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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