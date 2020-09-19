1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
|19 Eylül 2020 22:24
|Yazdır
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları 1milyon 500 bin TL değerindeki bebek maması ile kayıplara karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 15 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firmayı dolandırarak 1 milyon 500 bin TL değerinde bebek maması satın alan şahıslar kayıplara karıştı. Olayla ilgili gelen şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 buçuk milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemi ile alan şahısların Y.P., R.O. ve D.G. olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından şahısların yakalanması için İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda Y.P., R.O. ve D.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bebek mamaları ise İzmir'de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan Y.P.'nin 10 adet, R.O.'nun 10 adet, D.G.'nin ise 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
19 Eylül 2020 17:39
|Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi
19 Eylül 2020 17:03
|Av koruma memuruna mukavemet eden kişi gözaltında
19 Eylül 2020 16:51
|Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
19 Eylül 2020 14:15
|Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
19 Eylül 2020 14:07
|İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti
19 Eylül 2020 13:41
|Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
19 Eylül 2020 13:31
|İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
19 Eylül 2020 13:24
|Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
19 Eylül 2020 13:01
|Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü
19 Eylül 2020 12:38