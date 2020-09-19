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1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları 1milyon 500 bin TL değerindeki bebek maması ile kayıplara karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
 19 Eylül 2020 22:24
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1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları 1milyon 500 bin TL değerindeki bebek maması ile kayıplara karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firmayı dolandırarak 1 milyon 500 bin TL değerinde bebek maması satın alan şahıslar kayıplara karıştı. Olayla ilgili gelen şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 buçuk milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemi ile alan şahısların Y.P., R.O. ve D.G. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından şahısların yakalanması için İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Y.P., R.O. ve D.G. yakalanarak gözaltına alındı. Bebek mamaları ise İzmir'de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan Y.P.'nin 10 adet, R.O.'nun 10 adet, D.G.'nin ise 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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