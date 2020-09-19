'Kestane kebap' kilogramı 100 liradan satışa sunuldu
|19 Eylül 2020 23:03
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Sinop'un Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.
Kilogramı 100 liradan satılan kestaneyi, yüksek fiyatı sebebiyle vatandaşlar gram ile almayı tercih ediyor.
Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kestane hasadının yavaş yavaş başladığını söyledi.
Yaklaşık iki hafta içerisinde pazara inen kestane miktarında artış beklediklerini ifade eden Koca, "Üreticilerimiz sezonun ilk hasatlarını yapmaya başladılar. Aldığımız izlenim kestane bol ama pek iri değil. İnşallah fiyat ve rekolte açısından güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.
Kestane satıcısı Melek Sönmez ise kestane fiyatlarının her geçen yıl artığına işaret ederek, "Kavrulmuş kestanenin kilogram fiyatı şu an 100 lira. Vatandaş yüksek fiyat nedeniyle daha çok gram usulü alıyor. Pazara inecek kestane miktarı artar ise belki fiyatlar düşer." diye konuştu.
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