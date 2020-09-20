11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
|20 Eylül 2020 00:04
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Kamu kurumlarına tahsis edilen serbest memur atama izinleri her geçen yıl azalmaktadır. Buna karşılık, 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli personel istihdamı ise giderek yaygınlaşıyor. İlave olarak, kurumlara az sayıda tahsis edilen serbest memur atama izinlerinin, çoğu idare tarafından naklen alımlara ayrılması, KPSS yerleştirmelerinde çok yüksek puana sahip adayların yerleştirilmesine de engel oluyor.
İşin diğer kötü tarafı ise, yaygınlaştığını ifade ettiğimiz sözleşmeli personel kadrolarının özel şartlarının tespitinde herhangi bir kontrol ve denetim mekanizması olmadığı için bazı kurumlar doğrudan alacağı adayı tanımlar şekilde ilana çıkmaktadır. Bunun sonucunda, normalde yüzlerce kişinin başvurabileceği kadrolara sadece 1 (bir) kişi başvurup yerleşmektedir.
Ancak, kötü örnekler iyileri yok edemediği için, bu anlattığımız sürecin aksini gördüğümüz ilanı geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilan edilen 11 sözleşmeli kadronun özel şartında ilgili alandan mezun olan tüm adayların başvurusuna imkan verilmişti. Bunun sonucunda, dün duyurulan sonuçlara göre 11 kişilik alıma toplam 1087 müracaat oldu. Sadece üç kadroluk Maliye alımına toplam 291 müracaat yapıldı.
Uzunca bir süre merkezi alımda kadroların ciddi düzeyde artmayacağını öngördüğümüzde, sözleşmeli personel alımlarında KPSS puanı yüksek adaylara umut olması açısından özel şartların "örnekte olduğu gibi" herkesi kapsayacak şekilde verilmesini tüm idarelere bir kez daha önemle tavsiye ediyoruz.
|
POZİSYON ADI
|
İLAN ŞARTI
|
KADRO
SAYISI
|
BAŞVURAN ADAY SAYISI
|
YERLEŞEN KPSS TABAN PUANI
|
SONUÇLAR
|
Büro Personeli
|
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|
1
|
87
|
82,08256
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Büro Personeli
|
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|
2
|
272
|
83,35367
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Büro Personeli
|
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.
|
3
|
291
|
82,07760
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Büro Personeli
|
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
|
1
|
95
|
81,48408
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Büro Personeli
|
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|
1
|
149
|
81,07327
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Laborant
|
Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
|
1
|
145
|
82,78873
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Laborant
|
Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
|
1
|
39
|
77,46498
|
Erişmek için TIKLAYINIZ.
|
Tekniker
|
Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
|
1
|
9
|
63,78100
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