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Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını!

Yangın bölgesine ulaşan Vali Hasan Şıldak: Yerleşim yerlerine sıçrama yok, her an değişebilir. Takip ediyoruz, Şu ana kadar boşaltılan bir yer yok.
 19 Eylül 2020 23:48
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Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Şeytan Sofrası'nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havanın Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın karadan 50'den fazla aracın müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanla kıyı şeridi arasındaki alanda etkili olduğunu belirten Şıldak, "Yerleşim yerlerine sıçrama yok, her an değişebilir. Takip ediyoruz, Şu ana kadar boşaltılan bir yer yok. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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