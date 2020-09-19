Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
|19 Eylül 2020 23:57
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Trabzon'un Araçlı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası'ndaki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ö. (70), geri dönmedi. Arama çalışmalarından netice alamayan ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasan Ö.'nün ailesi ve yakınları ile ekipler, yayla evi çevresindeki ormanlık alanda arama başlattı.
Yaklaşık 5 saat süren aramanın sonunda Hasan Ö., evine 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda, dere yatağında otururken bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde, herhangi bir sağlık probleminin olmadığının tespiti üzerine Hasan Ö., ailesine teslim edildi.
KOLUNA AKILLI BİLEKLİK TAKILMIŞ
Öte yandan, bir süre önce bileğine, çocukları tarafından 'Akıllı bileklik' takılan Hasan Ö.'nün sinyal alınan bölgede yapılan aramalar sonucu bulunduğu ortaya çıktı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölgede Alzheimer başta olmak üzere bu tür rahatsızlığı olan vatandaşlara kısa sürede ulaşmak için 'Akıllı Saat' uygulamasıyla ilgili halihazırda çalışma yürütülmekte olduğu belirtildi.
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