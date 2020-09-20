1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
 20 Eylül 2020 06:21
Yazdır
Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt (18) ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
19 Eylül 2020 23:57		 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
19 Eylül 2020 22:24
Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
19 Eylül 2020 17:39		 Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi
19 Eylül 2020 17:03
Av koruma memuruna mukavemet eden kişi gözaltında
19 Eylül 2020 16:51		 Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
19 Eylül 2020 14:15
Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
19 Eylül 2020 14:07		 İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti
19 Eylül 2020 13:41
Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
19 Eylül 2020 13:31		 İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
19 Eylül 2020 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Düğünlerin yeni gözdesi: Dışı altın içi gümüş08:12 - Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı08:00 - İşte TBMM'nin son idam çalışması07:52 - Ya evde kal, ya yurda gir07:41 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor07:30 - Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
07:21 - Sondajda ambargoya 'yerli önlem'07:12 - Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al07:00 - YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti06:52 - FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş06:45 - Hizmet sınıfını değiştiren öğretmenin kadro derecesi nasıl belirlenir?06:37 - Eski belediye araçları alev alev yandı
06:29 - Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür06:21 - Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı00:04 - 11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu00:03 - Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı00:02 - 20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş
Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
İşte TBMM'nin son idam çalışması
20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1.5 milyonluk araçta ceviz satılması 1
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
Umudunu Kaybetme 2
pandemi de ille de okulların açılacak olması 2
salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz 6
Dünyanın en ıssız yeri 10
Çalıyor ama çalışıyor 1
entropi ve kaos 1
Tv Yorumculuğu mu yoksa rektörlük mü ikilemi 3
türk tabipler birliği kapatılsın 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam