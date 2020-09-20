1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski belediye araçları alev alev yandı

Fatih Belediyesi'nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü.
 20 Eylül 2020 06:37
Yazdır
Eski belediye araçları alev alev yandı

Fatih Belediyesi'nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü.

Olay, saat 01:00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde eski belediye araçlarının muhafaza edildiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'ne ait boş bir arsada muhafaza edilen eski belediye araçlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yan yana bulunan çok sayıda araç yoğun alevler içerisinde kalırken durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçlardaki yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü. Polis ekipleri ise yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını!
19 Eylül 2020 23:48		 12 yılda yalnızlığın kulesi oldu
19 Eylül 2020 23:19
HES kodu ile girilebiliyor! Hafta sonu yoğunluğu yaşandı
19 Eylül 2020 16:56		 Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı
19 Eylül 2020 16:20
'Yeni Kömürhan' Köprüsü'nde iki yaka birleştirildi
19 Eylül 2020 15:47		 Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor
19 Eylül 2020 15:34
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
19 Eylül 2020 15:33		 Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı
19 Eylül 2020 15:30
Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak
19 Eylül 2020 12:58		 Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangınla ilgili açıklama
18 Eylül 2020 22:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Düğünlerin yeni gözdesi: Dışı altın içi gümüş08:12 - Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı08:00 - İşte TBMM'nin son idam çalışması07:52 - Ya evde kal, ya yurda gir07:41 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor07:30 - Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
07:21 - Sondajda ambargoya 'yerli önlem'07:12 - Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al07:00 - YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti06:52 - FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş06:45 - Hizmet sınıfını değiştiren öğretmenin kadro derecesi nasıl belirlenir?06:37 - Eski belediye araçları alev alev yandı
06:29 - Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür06:21 - Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı00:04 - 11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu00:03 - Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı00:02 - 20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş
Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
İşte TBMM'nin son idam çalışması
20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
antalyaspor'da 50 kişinin covid-19 pozitif çıkması 4
nazım sangare 2
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 2
17.09.2020 neftçi bakü vs galatasaray maçı 1
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
kırmızı oda 1
lavabo lavabo nerde remix 1
mehmet yalçınkaya 3
Dua etmek 1
Zeynep Ergül 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam