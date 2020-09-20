Hizmet sınıfını değiştiren öğretmenin kadro derecesi nasıl belirlenir?

Ben öğretmenken genel idare hizmetleri sınıfının memur kadrosuna geçtim öğretmenlikte kadro derecem 4 iken memurlukta kadro derecem 5 oldu burada bir yanlışlık yok mu, bunu nasıl düzeltebilirim?

657 sayılı Kanun'un 43/B maddesinde; kurumların 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak 148 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde çok sayıda örnek de verilmiştir.

Buna göre atamanız tebliğde belirtilen şartlara uygun olarak yapılmış olsaydı; derecesi 4 olan öğretmenin ek göstergesi: 1100'dür. Derecesi 4 olan GİH personelinin ek göstergesi ise: 800'dür. Ancak, siz ek göstergenizi kariyerinizin ek göstergesi olan 1100 rakamı üzerinden alacaksınız. Kazanılmış hak aylık dereceniz arttıkça ek göstergenizi öğretmenin ek göstergesinden düşük olmayacak şekilde almaya devam edeceksiniz.

Burada anlattığımız hususlar GİH'deki 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolara atama yapılması halinde söz konusudur. Yani ilk atamada 5'inci dereceli bir kadroya yapılmış olması nedeniyle kariyerinizin ek göstergesinden yararlanılması mümkün değildir. Kaldı ki 4'üncü dereceli memur kadrosu da bulunmamaktadır. Her ne kadar memurlar kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olarak öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri en üst dereceye kadar yükselseler de 5'inci dereceden daha yüksek dereceli memur kadrosu olmadığı için kadro derecesi 5'ten yukarı yükselememektedir.

Dolayısıyla hakkınızda yapılan işlemde yanlışlık bulunmamaktadır. Daha önceki yazılarımızda bu konuyu gündeme getirmiş olmamıza rağmen maalesef bu konuda herhangi bir adım atılmamıştır. Detay bilgi sahibi olmak için "Basit bir yöntemle bir milyonun üzerindeki bir memur kesimi nasıl mutlu edilir?" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İntibak işlemlerinde askerlik hizmeti emsale takılır mı?

2003 yılında 1 yıl askerlik yapıp 2006 yılında liseden mezun olarak 2010 yılı Ağustos ayında memuriyete başlayan ve 2020 yılında 4 yıllık işletme mezunu birinin emsali nasıl olur, intibakta derecesi ne olur? 657 sayılı DMK 84. maddesine göre askerlik intibakı bulunduktan sonra 1 kademe eklenir mi ya da emsale takıldığından baz alınmaz mı?

Elimizde hizmet belgeniz olmadığı için mevcut veriler ışığında sorunuzu genel olarak cevaplayarak nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ifade edeceğiz.

Konuyla ilgili olarak 142'nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde; ÖRNEK: 1980 yılında liseden mezun olup 2.5.1983 tarihinde memuriyete başlayan ve 1988 yılında ön lisans almaya hak kazandığına ilişkin belge ile intibakı yapılan 1990 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunan ancak 657 sayılı Kanun'un 36/A-12/d maddesinin ikinci paragrafındaki hüküm nedeniyle intibakı yapılamamış olan personelin 15.4.1996 tarihinde kurumuna başvurusu üzerine 15.5.1996 tarihinde intibakı yapıldığında;

İlgilinin durumu: Derece Kademe 15.5.1996 tarihinde 9/1 +(15.5.1996-2.5.1983=13 yıl 13 gün başarılı hizmeti nedeniyle 4 derece 1 kademe) 15.5.1996 5/2 (13 gün kıdemli) olacaktı.

Emsali: 1980 yılında liseden mezun olup tahsile ara vermeden lisans öğrenimine başlayan ve 31.7.1984 tarihinde mezun olarak memuriyete giren 15.5.1996 tarihi itibariyle 11 yıl 9 ay 14 gün hizmeti olan kişi olup durumu; Derece Kademe 31.7.1984 tarihinde 9/1 " 1987 " 8/1 " 1990 " 7/1 " 1993 " 6/1 15.5.1996 " 6/3 (9 ay 14 gün kıdemli) olacaktır.

İlgilinin durumu yukarıda belirtilen şekilde değerlendirilecek, emsali 6'ncı derecenin 3'üncü kademesinde 9 ay 14 gün kıdemli olup ilgili de emsalini geçemeyeceğinden boş kadro olması koşuluyla 6'ncı derecenin 3'üncü kademesine getirilecek, 458 sayılı KHK uyarınca yararlandığı 1 derece kadro şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek 5'inci derecenin 3'üncü kademesine (9 ay 14 gün kıdemli olarak) intibakı yapılacaktır.

Konuyla ilgili Danıştay kararlarında neler yer alıyor?

Konuyla ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Esas No: 2014/3605, Karar No:2017/564 nolu Kararı'nda; Davacının 03/03/1978-02/11/1979 tarihleri arasında askerlik görevini yaptığı, 22/09/1980 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra, 30/11/1981 tarihinde ortaokul mezunu olarak 14. derecenin 2. kademesinden memuriyete girdiği, 16/09/1993 tarihinde liseden mezun olduğu, 20/09/1993 tarihinde üst öğrenim intibakının yapılarak 7. derecenin 1. kademesine getirildiği, 15/08/2005 tarihinde isteği ile emekliye sevk edildiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün emekliye sevk işleminde 3. derecenin 2. kademesinde göründüğü, fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 4. derece 3. kademe intibakı esas alınarak emekli aylığı bağlandığı; davacının emekli intibakının 3. derecenin 2. kademesi olarak düzeltilmesi istemesiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, 657 sayılı Yasa'nın 36. maddesinin A/12-d bendi uyarınca yapılan emsal uygulamasında, memuriyete girmeden önce askerliğini yapanların intibakında askerlik hizmet süresinin, emsali hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağından doğmaktadır.

Anılan Kanunun 36/A-12/d maddesinde, muvazzaf askerlikte geçen sürelerin memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin yeniden yapılan intibakında değerlendirileceği yolunda açık bir düzenleme bulunmadığı görülmekte ise de; aynı kanunun 84. maddesinde muvazzaf askerlikte geçen sürenin derece ve kademe yükselmesinde değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu durumda, davacının emsalinin, muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memurluğuna atanarak askerlik süresi, kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilmiş kişi kabul edilmek suretiyle, üst öğrenim nedeniyle yapılan intibaklarda muvazzaf askerlikte geçirilen sürenin de dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak durumunuzu en iyi açıklayan husus Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda yer alan örnektir. Dolayısıyla askerlik hizmeti emsal üzerine ilave edilerek derece ve kademenizin belirlenmesi gerekmektedir. Kurumunuza yukarıda yer verilen Danıştay kararını içeren bir dilekçe ile müracaat ederek durumunuzun yeniden incelenmesini talep etmenizi öneririz.