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FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş

Altı dile çevrilen, FETÖ'nün gizli yapılanması ve kabarık suç dosyasının anlatıldığı kitapta "Çalışmalarda bir arkeoloğun sabrına sahip olmak gerekir. Örgütle ilgili pek çok hakikat halen gün yüzüne çıkmayı beklemektedir" denildi.
 20 Eylül 2020 06:52
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FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş

İçişleri Bakanlığına bağlı bağlı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve altı dile çevrilen "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) kitabına ulaşıldı. Altı bölümden oluşan kitapta, örgütün uzun yıllar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerin gerçek amacını gizlemek adına uzun vadeli sistematik ve güncel şartlara uyarlanabilen bir algı yönetiminden yararlandığı anlatıldı. Kitapta "Bu sebeple FETÖ mensuplarının her söylemi, işledikleri ya da işlemeyi tasarladıkları büyük suçların çarpıtmasından ve maskelenmesinden ibarettir" denildi.

'SIZMA' TALİMATININ ÜZERİNDE DURULMADI
ABD'de lüks bir malikanede yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "devletin tüm kılcal damarlarında hissettirmeden ilerleme" talimatını verdiği hatırlatılan kitapta "Söz konusu dönemde, bugünlerde yaşanan olumsuzlukları bir anlamda işaret eden o konuşmadaki karanlık amacın yeterince üzerinde durulmadığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

SUÇLARINI UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL
Kitapta şu tespitler yer aldı: TCK'da sayılan hemen her suç türünü işleyen örgütün hayır ve hizmet hareketiyle herhangi bir ilgisinin olmadığı, bir suç ve terör grubu olduğu bugün itibarıyla Türkiye kamuoyu tarafından anlaşılmıştır. Bu bakımdan Türkiye'de FETÖ'nün işlediği suçların unutulması ya da orta ve uzun vadede yok sayılması imkan dahilinde değildir. FETÖ ile ilgili bilimsel çalışmalar bir arkeoloğun sabrına, dikkatine ve titizliğine sahip olmayı gerektirmektedir. Örgütle ilgili pek çok hakikat halen gün yüzüne çıkmayı beklemektedir.

ABD'NİN ZAAFLARINDAN YARARLANIYORLAR
FETÖ'nün ABD ile olan ilişkileri kitapta ayrıntılarıyla ele alındı. Kitapta, örgütün başkanlık seçim sürecinde adaylara mali yardımlar yaptığı ve lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. FETÖ'nün senatörler aracılığıyla Ulusal Kongre gündemine dahi etkide bulunabilecek bir güç elde ettiği, yapılan parasal yardımlarla yönlendirme içerikli açıklama ve raporların siyasi dolaşıma girmesini sağladıkları ifade edildi. Kitapta "FETÖ, ABD sisteminin zaaf ve niteliklerinden stratejik düzeyde yararlanıyor" denildi.

SOYLU: TARİHTEN SİLİNMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK
Kitabın ön sözünü yazan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi tehdit eden en sinsi örgütlerden birisinin FETÖ olduğunu ifade etti. Soylu yazısında, "FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminde daha da ileri giderek demokrasimize ve değerlerimize doğrudan ve açıktan bir saldırı gerçekleştirmiştir. Halkın dirayeti ve sağduyusunu arkasına alan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tehlike bertaraf edilmiş; ardından da alınan tedbirlerle FETÖ'nün tarih sahnesinden silinmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür" dedi.

ULUSLARARASI MÜCADELE ŞART
İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusya dillerine çevrilen kitapta, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna inanmayan Batılı ülkelere yönelik de önemli uyarılarda bulunuldu. Örgütün yurt dışında yapılanmaya gitmesi ve 'dinler arası diyalog' söylemine destek vermesinin global bir amacı olduğu kaydedilen kitapta, "Yalnızca Türkiye'de değil, dünya geneli için tahakküm (hükmetme) niyetlerinin olduğuna işaret ediyor" denildi. Ayrıca, FETÖ ile uluslararası boyutta mücadele edilmesi gerektiği ifade edilen kitapta "Örgütün ve oluşturduğu tehdidin tüm neden ve sonuçlarıyla etkisizleştirmesi adına yurt içindeki çabaların yanı sıra uluslararası alanda da büyük bir gayretin ortaya konulması önem arz etmektedir" ifadeleri var.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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