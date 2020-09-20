YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
|20 Eylül 2020 07:00
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Türkiye'nin ünlü YouTuber'ı Enes Batur geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve evinde karantinaya girmişti. İddiaya göre Batur, filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında İstanbul Beykoz'daki lüks villasında bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.
Batur kısa sürede yakalanarak Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. İddiaları reddeden Batur ise kamera kayıtlarını yakında açıklayacağını söyledi. Batur, bugünlerde karantina süresini doldurmak üzere...
Enes Batur'un ne kadar kazandığını öğrenmek için küçük bir araştırma yaptık. Daha doğrusu https://www.accrediteddebtrelief.com sitesinin SocialBlade, Vidooly, BannerTag ve Noxinfluencer gibi kaynaklardan sağladığı verilere ulaştık.
Öyle görünüyor ki, Batur'un yurttan kaçması boşuna değilmiş. Batur dakikası para eden dünyadaki hatırı sayılır YouTuber'lardan biri. Verilerde aylık kazancının ortalama 1,1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
İşte dünyadaki YouTuber'ların kazançları:
OSMAN SAĞIRLI
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