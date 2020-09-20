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Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al

Maskelerin filtresiz olduğu, bu sebeple virüsten korumadığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı "Güvenilir ürünler Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı. Cep telefonunuzdan alacağınız ürünü kontrol edebilirsiniz" dedi.
 20 Eylül 2020 07:12
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Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al

Koronavirüse karşı şimdilik en güçlü silahımız cerrahi maskeler. Ancak virüsün yayılımını yavaşlatmak için kullandığımız maskeler, pandeminin başladığı günden bu yana tartışma konusu. Yeni münakaşanın sebebi, 14 Nisan'da Cumhurbaşkanlığına sunulan rapor.

İstanbul Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan İşgören'in de imzasının bulunduğu raporda, günlük üretilen 35 milyon maskenin yüzde 90'ının hijyen şartlarına uymadığı, yüzde 75'inin ise hiçbir filtreleme özelliği olmayan kumaşla üretildiği ifade ediliyordu.

İşgören, filtrasyon özelliği olmayan maske oranın şimdi ise yüzde 95'e çıktığını ileri sürdü. İşgören "Filtre kullanan firma sayısı bir elin parmağını geçmez. Onlar da Avrupa'ya satıyor. Diğer firmaların tamamı vasıfsız işçilerle antihijyenik şartlarda merdiven altı üretim yapıyor. 50'lik paketler 12,5-15 liraya satılıyor. Bunlara kaç tane el değdiğini tasavvur bile edemiyoruz" dedi.

Bu sözlere karşılık Bakanlık'tan şu açıklama geldi: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği dahilinde piyasaya arz edilen cerrahi maskelerin TS EN 14683+AC Standardına uygun olarak üretilmeli. Standartlar ile ilgili üreticiyi sık sık bilgilendiriyoruz. Ayrıca pandemi sürecinde 72 farklı ürün denetlendi. Standartlara uymayan firmalar tek tek ikaz edildi. Denetimleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Öte yandan cerrahi maskeler de dahil olmak üzere; piyasaya güvenli ürün olarak arz edilmiş bütün tıbbi cihazların Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olması mecburi. Vatandaşlarımız, cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen 'ÜTS Mobil' uygulaması ile satın aldıkları ürünleri kontrol edebilir.

"BEZ ÜRÜNLER ALANIMIZ DEĞİL"

Dr. Erkan İşgören, bez maskeler ile ilgili "Çok lüks markaların mağazalarına kadar birçok yerde görülen 'moda maskeler' direkt kanserojen maddelerle temasa geçmenize sebep oluyor" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı, bu konuyla ilgili de "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), cerrahi maskelere izin veriyor ve onları denetliyor. Bez maskelere yönelik olarak; Türk Standartları Enstitüsü tarafından 11.05.2020 tarihinde "Tekstilden Mamul Tekrar Kullanılabilir Koruyucu Yüz Maskeleri Standardı" yayımlandı. Bez maskeler TİTCK'nın görev alanında değildir" açıklamasını yaptı.
Türkiye
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