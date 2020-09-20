1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sondajda ambargoya 'yerli önlem'

Türkiye savunmadaki ambargoların benzerini Doğu Akdeniz'deki sondajda yaşıyor. Son olarak Japon firma Kanuni gemisini dengede tutacak sistemleri satmaya yanaşmadı. Batılı ülkeler de yabancı gemi personelini uluslararası mahkemelerde yargılamakla tehdit edince yerli çalışana ağırlık verildi. Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.
 20 Eylül 2020 07:21
Yazdır
Sondajda ambargoya 'yerli önlem'

Türkiye, sınırötesi terörle mücadelede karşı karşıya kaldığı savunma sanayii ambargolarının bir benzeriyle, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması çalışmaları kapsamında da karşı karşıya. Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetleri kapsamında ilk dönemde kiralamayı tercih eden Türkiye, geciktirme ve türlü bahanelerle kiralama yapılamayınca satın alma yoluna gitti. Türkiye bugün 2 araştırma, 3 sondaj gemisine sahip oldu. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından envantere dördüncü sondaj gemisini eklemek üzere alım çalışmaları da devam ediyor.

GİZLİ AMBARGOLARLAR

Türkiye, satın aldığı gemilerin bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarında da ambargolarla karşı karşıya. Fatih ve Yavuz platformlarının ardından Kanuni sondaj gemisi için ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin tedarikinde zorluklarla karşılaşıldı. Son olarak gemiyi dengede tutan sistemler için alım yapılmak istenen Japon firma, sistemi Türkiye'ye satmaya yanaşmadı. Yaşanan gizli ambargolar sonucu platformların bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarında zorluklar yaşansa da alternatif ürünlerle bu sorunlar kolaylıkla aşıldı. Araştırma ve sondaj platformlarının ileri teknoloji parçaları konusunda da millileştirilme çalışmalarına ağırlık veriliyor.

PERSONELDE YERLİLEŞME

Bir diğer zorluk ise geminin yabancı personeli konusunda oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimleri, bu konuda da yatırım yapılmasını beraberinde getirdi. Halen araştırma ve sondaj platformlarında görev yapmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi faaliyetleri devam ediyor. Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranına kadar düşürüldü. TPAO ve MTA, Doğu Akdeniz'de yürütülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yanısıra gemi personelinin eğitimi ve yetiştirilmesine de büyük öncelik veriyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğünlerin yeni gözdesi: Dışı altın içi gümüş
20 Eylül 2020 08:21		 Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor
20 Eylül 2020 07:41
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
20 Eylül 2020 07:30		 Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
20 Eylül 2020 07:12
Hizmet sınıfını değiştiren öğretmenin kadro derecesi nasıl belirlenir?
20 Eylül 2020 06:45		 'Efsane tank'ın şoförü gençlerle hatıralarını paylaştı
19 Eylül 2020 22:55
'Mesut Yılmaz'ın sağlığından ümit kesildi'
19 Eylül 2020 21:50		 1'i astsubay, 23 asker karantinaya alındı
19 Eylül 2020 21:18
Çankaya eski Belediye Başkanı'nı zehirli örümcek ısırdı
19 Eylül 2020 20:34		 Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
19 Eylül 2020 20:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Düğünlerin yeni gözdesi: Dışı altın içi gümüş08:12 - Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı08:00 - İşte TBMM'nin son idam çalışması07:52 - Ya evde kal, ya yurda gir07:41 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor07:30 - Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
07:21 - Sondajda ambargoya 'yerli önlem'07:12 - Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al07:00 - YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti06:52 - FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş06:45 - Hizmet sınıfını değiştiren öğretmenin kadro derecesi nasıl belirlenir?06:37 - Eski belediye araçları alev alev yandı
06:29 - Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür06:21 - Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı00:04 - 11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu00:03 - Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı00:02 - 20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
FETÖ'nün sızma emri ihmal edilmiş
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
İşte TBMM'nin son idam çalışması
Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüz yüze eğitim 2
Umudunu Kaybetme 2
gram altın 4
velime yemeği 3
eşel mobil 1
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 4
hakkı hıyar 2
Yüzen çiftlik 4
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
temassız oyunlar 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam