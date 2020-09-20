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Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor

Her yıl binlerce adayın girmek için yarıştığı, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık gibi programlarda bu yıl çok önemli sayıda kontenjan boş kaldı
 20 Eylül 2020 07:41
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Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre;Her yıl binlerce adayın girmek için yarıştığı, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık gibi programlarda bu yıl çok önemli sayıda kontenjan boş kaldı.

Tablolarda da görüldüğü gibi eczacılık programında 67, diş hekimliğinde 312 kontenjan ek yerleştirmede adayları bekliyor. Hukuk fakültelerinde ise rakam daha da yüksek. Öyle ki merkezi yerleştirmede bin 500'ün üzerinde kontenjan dolmamıştı, kayıt yaptırmayanlarla birlikte rakam bin 658'e ulaştı.

ÖSYM boş kontenjanlarla ilgili genel bir tablo yayınlamadı. Merkezi yerleştirmede 57 bin 56 kontenjan boş kalmıştı. Devlet ve vakıf üniversiteleri dahil, lisans programlarında toplam 445 bin 676 kontenjan bulunuyordu, bizim hesaplamalarımıza göre ek yerleştirmede 34 bin 218 kontenjan boş kaldı.

Ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 376 bin 539'du. Ek yerleştirmede bu programların kontenjanı 60 bin 230. Üniversitelerdeki toplam boş kontenjan sayısı ise 94 bin 448'e ulaşmış görünüyor. Adayların o nedenle ek yerleştirme fırsatını gerçekten iyi değerlendirmelerinde yarar var. Çünkü boş kontenjanlar arasında hayalleri süsleyen programlar da bulunuyor.
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