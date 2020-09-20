Düğünlerin yeni gözdesi: Dışı altın içi gümüş
|20 Eylül 2020 08:21
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Altına güç yetmeyince. Düğünlerin yeni gözdesi oldu.
Kuyumcular, altın alamayan insanlara "altın sarısına boyanmış gümüş" verdiklerini söyledi.
BAZEN RENGİ SARIYA DA BOYANIYOR
Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesiyle birlikte düğün alışverişleri de değişti. Altın alamayan çiftler, düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti. Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümünde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.
BEŞİBİRYERDENİN YERİNE GÜMÜŞ KOLYE
Gelinlerin artık beşibiryerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüş de yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.
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