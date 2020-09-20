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7 mermiye rağmen gazi sayılmıyor

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda şarapnel parçası kalan ve buna rağmen gazilik unvanı alamayan 20 bin asker ve polis bulunuyor.
 20 Eylül 2020 08:52
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7 mermiye rağmen gazi sayılmıyor

Gazi sayılmayanlar yıllardır seslerini duyurmaya çalışsalar da, sakatlık ve ciddi uzuv kaybı yaşamadıkları gerekçesiyle hak ettikleri unvanı alamıyorlar.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; onlardan biri de İstanbul Silivri'de oturan Melikşah Aktaş (48). 1993 yılında Bingöl'deki Sütlüce Karakolu'na yapılan terör örgütü PKK'nın saldırısında ağır yaralanan Aktaş'ın vücuduna yedi mermi isabet etti. Beş ay yaşam savaşı veren Aktaş, vücudundaki şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kaldı.

Sağlık sorunları

Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün ardından şunları söyledi: "Çatışmada vücuduma sadece yedi mermi isabet etmedi. Hainlerin patlayıcılarından çıkan şarapnel parçaları 27 yıldır vücudumda. Kulaklarımda işitme kaybı olduğu gibi merdiven çıkamıyor, yürümekte zorlanıyorum. Taburcu edildiğim gün göğsüme gazilik madalyamı takmak istiyordum. 27 yıldır sesimi duyan yok. Çalışamadığım için evin geçimini plastik fabrikasında işçilik yapan eşim sağlıyor ve üç çocuğumuza bakıyor. Birçok arkadaşımız çok zor durumda. Bir baba düşünün, vatanı için vurulmuş, eşine, evladına övünerek 'Ben gaziyim' diyemiyor. Tek isteğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak gazi sayılmak. Derdimiz para değil, evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz gazilik onur ve madalyası."

20 bin yaralı

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, terör saldırılarında yaralanmış ancak yüzde 40'ın altında maluliyeti bulunan güvenlik görevlilerinin malul gazi olarak kabul edilmediğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'de 20 bin yaralı terör gazisi vücudunda mermi veya şarapnel taşımasına hatta parmaklarını kaybetmesine rağmen yüzde 40'ın altında malul olmadığı gerekçesiyle gazi kabul edilmezken, sosyal hak ve yardımlardan yararlanamıyor. Yıllarca mücadele verdik ve gazi olduğumuzu ispat etmek için kapı kapı dolaştık. Çocuklarımıza bırakacağımız bir gazilik madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. 15 Temmuz demokrasi gazilerine yüzde 40 oranı kaldırılırken, Güneydoğu'da PKK ile girdiğimiz silahlı çatışmada yaralanıp gazi sayılmayan bu vatan evlatlarına niye aynı haklar verilmiyor?"
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