1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz öldü iddiasına yalanlama

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haber ve paylaşımlar ailesi tarafından yalanlandı.
 20 Eylül 2020 09:02
Yazdır
Eski Başbakan Mesut Yılmaz öldü iddiasına yalanlama

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haber ve paylaşımlar Mesut Yılmaz'ın resmi hesabı tarafından yalanlandı.

Mesut Yılmaz'ın akşam 22.00 sıralarında yapılan paylaşımda taburcu olduğu ve evinde istirahat edildiği ifade edilmişti. 2. duyuruda ise Sn.Mesut Yılmaz'ın ''vefat ettiğine yönelik'' yapılan paylaşım ve haberlerin asparagas olduğu ifade edildi.

Yılmaz'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2.Duyuru:

Eski Başbakanımız Sn.Mesut Yılmaz'ın ''vefat ettiğine yönelik'' sosyal mecra aracılığı ile teyit edilmeden, kaynak göstetilmeden yapılan paylaşım ve bilgiler asparagastır.Vatandaşlarımızdan bu haberlere itimad etmemesi gerektiğini bildirir, bu haberi paylaşan, yayan ve bilgi kirliliğine sebebiyet veren kişiler derhal paylaşımlarını silip; kamuoyunu ve halkı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı özür dilemelidir.Kamuoyuna ve sevenlerine duyurulur.(İlerleyen süreçte açıklama gerektirdiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır.)"
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
20 Eylül 2020 08:12		 İşte TBMM'nin son idam çalışması
20 Eylül 2020 08:00
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
20 Eylül 2020 06:29		 20 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Eylül 2020 00:02
Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
19 Eylül 2020 20:31		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm ve diyalog vurgusu
19 Eylül 2020 20:16
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı
19 Eylül 2020 19:11		 Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek
19 Eylül 2020 17:50
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
19 Eylül 2020 17:21		 Bakan Kurum: Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak
19 Eylül 2020 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Doktorlar virüsle savası anlatıyor: Çok dramatik öyküler oldu11:24 - Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek11:19 - e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı11:15 - AYM'ye bireysel başvuru 272 bin kişinin umudu oldu11:07 - Bakan Pekcan gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı11:04 - Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlıklar kamerada
11:01 - Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında10:39 - Valiler arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti10:37 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı10:34 - Gözle görülmüyor ama... Hileli sucuğu böyle anlayabilirsiniz10:25 - Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak10:18 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
10:13 - Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı10:08 - Karantinada olmaları gerekirken Yedigöller'e pikniğe gelmişler10:05 - Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı09:47 - FETÖ'nün hala karanlık yönleri var09:37 - Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
09:34 - ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşının fiyatının 1.200 TL olması 2
lavabo lavabo nerde remix 1
Dua etmek 1
Ebussuud Efendi 4
sokağa çıkma yasağı 4
deneyyap Türkiye Atölye 4
pandemi de ille de okulların açılacak olması 2
ümit can uygun'un annesinin intihar etmesi 1
kırmızı oda 1
entropi ve kaos 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam