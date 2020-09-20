Eski Başbakan Mesut Yılmaz öldü iddiasına yalanlama
|20 Eylül 2020 09:02
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haber ve paylaşımlar Mesut Yılmaz'ın resmi hesabı tarafından yalanlandı.
Mesut Yılmaz'ın akşam 22.00 sıralarında yapılan paylaşımda taburcu olduğu ve evinde istirahat edildiği ifade edilmişti. 2. duyuruda ise Sn.Mesut Yılmaz'ın ''vefat ettiğine yönelik'' yapılan paylaşım ve haberlerin asparagas olduğu ifade edildi.
Yılmaz'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2.Duyuru:
Eski Başbakanımız Sn.Mesut Yılmaz'ın ''vefat ettiğine yönelik'' sosyal mecra aracılığı ile teyit edilmeden, kaynak göstetilmeden yapılan paylaşım ve bilgiler asparagastır.Vatandaşlarımızdan bu haberlere itimad etmemesi gerektiğini bildirir, bu haberi paylaşan, yayan ve bilgi kirliliğine sebebiyet veren kişiler derhal paylaşımlarını silip; kamuoyunu ve halkı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı özür dilemelidir.Kamuoyuna ve sevenlerine duyurulur.(İlerleyen süreçte açıklama gerektirdiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır.)"
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