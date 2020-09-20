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Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından darp edilerek 9. kattaki balkondan aşağıya sarkıtılan Sevinç Toktaş'ın hayatı tam bir dram. Sevinç'in boşandığı kocası tarafından da şiddete maruz kaldığı ve silahla yaralandığı ortaya çıktı
 20 Eylül 2020 09:12
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Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti

Adana'da üç gün önce ayrılmak istediği sevgilisi tarafından darp edildikten sonra 9. kattaki balkondan aşağıya sarkıtılan bir çocuk annesi Sevinç Toktaş'ın (27) hayat hikayesi tam bir dram. Genç kadının daha önce de boşandığı eşi tarafından silahla yaralandığı ortaya çıktı.

TABANCAYLA VURDU

Sevinç Toktaş (27), liseye giderken S.D. ile tanıştı ve kısa bir süre sonra ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendi. Yaşı 18'den küçük olduğu için bir yıl sonra nikah yapan çiftin, 2 yıl sonra bir kızları dünyaya geldi. Ancak Sevinç Toktaş, uğruna ailesini karşısına aldığı eşinden şiddet görmeye başladı. Artık eşinin şiddetine dayanamayan genç kadın 3 yıl sonra boşandı ve kızı ile birlikte annesinin evinde yaşamaya başladı. 2016'nın ağustos ayında S.D., sokak ortasında boşandığı eşi Sevinç Toktaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından tehditlere dayanamayan genç kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu ve polis 24 saat boyunca anne ile kızın evinin önünde bekledi.

BALKONDAN SARKITTI

Eski eşi yüzünden hayatı adeta zindana dönen genç kadın bu kez bir süredir sevgilisi olan Zamir Zekai Yalçın'dan (29) şiddet görmeye başladı. Bundan 5 ay önce Yalçın, genç kadını sokak ortasında dövdü. 3 gün önce de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini önce darp etti daha sonra balkondan sarkıtarak ölümle tehdit etti. Özel harekat polislerinin evin kapısını kırıp etkisiz hale getirdiği Yalçın tutuklandı. Sevinç Toktaş ifadesinde, "Olay günü telefonla konuştum ve ayrılmak istediğimi söyledim. Bir süre sonra kapı çaldı ve annem geldiğini düşünerek açtım. Kapıyı açmam ile birlikte yüzüme yumruk attı. Daha sonra bağırmama için eliyle ağzımı kapattı. Sonra balkona götürüp beni sarkıttı. Polislerin geldiğini görünce lambaları kapattı, sesimi çıkarmamı yoksa öldüreceğini söyledi. Polisler kapıyı kırıp beni kurtardı. Eğer polisler gelmeseydi beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

'BELKİ DE İNTİHAR SÜSÜ VERECEKTİ'

Bu arada olayın yaşandığı apartman sakinleri, "Karşı apartmanda bir vatandaş, kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polisi aramış. Eğer o kişi olanları görmeseydi belki de kadını atıp intihar süsü verecekti" dedi.

MURAT KARAMAN

Sabah
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