Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 8.45'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
|20 Eylül 2020 09:20
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