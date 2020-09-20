Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

TEMASLI YA DA TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÇALIŞANLAR İZİNLİ SAYILIR MI? Prof. Dr. Memişoğlu: Temaslı ya da pozitif vakalar evde izolasyonda oldukları zaman çalışacak mı çalışmayacak mı sorusu soruluyor. Bu kişilerin sistemimizde kaydı temaslı olarak alınmışsa, otomatik olarak o süre boyunca, bu da 10 gün, bazen 14 gün oluyor, çalıştığınız yerde izinli sayılacağınız anlamına geliyor. İşçi olsun memur olsun fark etmiyor. Özel sektörde de geçerli, kamu sektöründe de geçerli bu.