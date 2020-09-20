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Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 42 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 20 Eylül 2020 10:05
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Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 42 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 42 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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