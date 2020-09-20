Karantinada olmaları gerekirken Yedigöller'e pikniğe gelmişler
Bolu'da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişi, yurda yerleştirildi.
|20 Eylül 2020 10:08
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Bolu'da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişi, yurda yerleştirildi.
Milli parkın girişi ve içerisinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapan jandarma ekipleri, çadır kamp alanı bölgesinde Kovid-19 temaslısı 2 kişi tespit etti.
Karantinada bulunması gereken 2 kişinin olduğu bölge, güvenlik şeridiyle çevrilerek izole edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 kişiyi, gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.
Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye, para cezası uygulandı.
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