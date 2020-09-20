1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.
 20 Eylül 2020 10:25
Yazdır
Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan ve kullanıcıların yaptığı canlı yayınlarla özdeşleşen sosyal medya platformu Instagram üzerinden, bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileriyle buluşacak. Bakan Selçuk'un şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek buluşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
20 Eylül 2020 09:37		 'Okuma yazma öğrenilir, Hem de öyle kolay öğrenirler ki şaşarız'
19 Eylül 2020 10:55
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
19 Eylül 2020 09:44		 MEB, beceri eğitimi faaliyetlerini erteledi
18 Eylül 2020 23:26
MEB'in COVİD-19 ve Yüz Yüze Eğitim Sınavı
18 Eylül 2020 15:10		 Bakan Selçuk: 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk
18 Eylül 2020 12:00
Okullarda yüz yüze eğitim 'temassız oyunlar' ile başlıyor
17 Eylül 2020 14:50		 Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu
17 Eylül 2020 11:10
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
16 Eylül 2020 11:35		 Konya'da 'açık sınıf' uygulamasıyla eğitim yapılacak
15 Eylül 2020 19:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:26 - Doktorlar virüsle savası anlatıyor: Çok dramatik öyküler oldu11:24 - Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek11:19 - e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı11:15 - AYM'ye bireysel başvuru 272 bin kişinin umudu oldu11:07 - Bakan Pekcan gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı11:04 - Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlıklar kamerada
11:01 - Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında10:39 - Valiler arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti10:37 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı10:34 - Gözle görülmüyor ama... Hileli sucuğu böyle anlayabilirsiniz10:25 - Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak10:18 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
10:13 - Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı10:08 - Karantinada olmaları gerekirken Yedigöller'e pikniğe gelmişler10:05 - Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı09:47 - FETÖ'nün hala karanlık yönleri var09:37 - Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
09:34 - ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün hareketlenmesi 1
Dünyanın en ıssız yeri 7
1.5 milyonluk araçta ceviz satılması 1
sumak 3
Ebussuud Efendi 4
Galatasaray 1
yalnızlık 3
19 eylül gaziler günü 2
Yüzen çiftlik 2
eşel mobil 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam