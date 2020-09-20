Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı
|20 Eylül 2020 10:37
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı.
ÖABT'nin sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca atamalara katılacak adaylar için alanlarına bağlı gerçekleştirilen ÖABT kapsamında, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Matematik (Lise), Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verilecek.
Rehber Öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika olacak.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi.
Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen aday ile görevlilerin kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.
Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.
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