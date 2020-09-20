1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: Hizmete sunulduğu 9 Haziran'dan bu yana yoğun ilgi gören 'Araçlarım' hizmetinin, ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile kapsamı daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor
 20 Eylül 2020 11:19
Yazdır
e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı'nın, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital hizmetin önemi ve gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.

e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.

- En fazla kullanılan hizmetler

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmetinin 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada, Sosyal Yardım Bilgileri hizmetinin de 85 milyon 519 bin 479 sorgulamayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara değil, aynı zamanda hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmetlerin dijital ortama aktarılmasına hız verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar."

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönemsel olarak erişime açılan hizmetlerin e-Devlet Kapısı'nda kullanımının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Koç, bu kapsamda 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS'de birçok adayın öğrenci kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Üniversite e-Kayıt Hizmeti"nin en çok kullanılan 20 hizmet arasına girdiğini aktaran Koç, e-Devlet Kapısı'nın sürekli yaşayan ve gelişen bir ekosistem olduğunun altını çizdi.

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak dönüşümün hayatın her alanına nüfuz ettiği bu dönemde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi
19 Eylül 2020 18:23		 BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı
19 Eylül 2020 09:01
Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
17 Eylül 2020 18:37		 Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45
Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21		 Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor
15 Eylül 2020 19:18
Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
14 Eylül 2020 20:13		 Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu
14 Eylül 2020 13:23
Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09 Eylül 2020 22:04		 Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi
05 Eylül 2020 18:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - 2005 yılında 4/B'li sözleşmeli personel olan, nasıl emekli olur?11:34 - Okullarda virüse karşı en önemli tedbir 'fiziksel mesafe ve hijyen'11:26 - Doktorlar virüsle savası anlatıyor: Çok dramatik öyküler oldu11:24 - Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek11:19 - e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı11:15 - AYM'ye bireysel başvuru 272 bin kişinin umudu oldu
11:07 - Bakan Pekcan gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı11:04 - Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlıklar kamerada11:01 - Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında10:39 - Valiler arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti10:37 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı10:34 - Gözle görülmüyor ama... Hileli sucuğu böyle anlayabilirsiniz
10:25 - Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak10:18 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar10:13 - Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı10:08 - Karantinada olmaları gerekirken Yedigöller'e pikniğe gelmişler10:05 - Adıyaman'da 42 ev karantinaya alındı
09:47 - FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
Sağlık Bakanı Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 6
neven subotic 1
1.5 milyonluk araçta ceviz satılması 1
Laponya 2
mehmet yalçınkaya 1
Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız 3
pandemi de ille de okulların açılacak olması 2
kırmızı değirmen 1
velime yemeği 3
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam