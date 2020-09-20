1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorlar virüsle savası anlatıyor: Çok dramatik öyküler oldu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden: Çok dramatik öyküler oldu. Çarşafı ip yaparak servisten kaçmaya çalışan Kovid-19 hastası da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de
 20 Eylül 2020 11:26
Yazdır
Doktorlar virüsle savası anlatıyor: Çok dramatik öyküler oldu

Erzurum ve Erzincan'daki doktorlar, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelede enfeksiyon, acil servis ve dahili branşlarının yanı sıra yoğun bakımlarda ön cephede görev alan doktor ve sağlık çalışanları, yüzlerine taktığı kat kat maskeler, giyindikleri koruyucu tulum, önlük ve siperliklerle mesai mefhumu gözetmeden hastalara şifa için çalışıyor.

Tedavi ve tanı sürecinde gece gündüz demeden Kovid-19 hastalarıyla iç içe olan doktorlar, virüsün bulaşma riski de en yüksek kişiler arasında bulunuyor. Doktorlar, salgın döneminde sevdiklerine ayıracağı zamanın çoğunu da hastalarla geçiriyor.

Hastalığı bulaştırmamak için evlerine gitmeden zaman zaman sadece görüntülü arayarak ya da telefonla konuşarak ailesiyle hasret gideren doktorlar, salgın yüzünden kaybettikleri meslektaşlarının acısını yüreklerinde taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, AA muhabirine, Kovid-19 hastalarının yattığı servislerde çalışan personelin büyük özveriyle çalıştığını belirterek, "Uykusuz ve çok yorgun dönemlerimiz oldu, süreci bugüne kadar getirdik. Çok dramatik öyküler oldu. Çarşafı ip yaparak servisten kaçmaya çalışan Kovid-19 hastası da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de." dedi.

Kovid-19'un enfeksiyon hastalığı olması sebebiyle sürecin en önündeki yürütücülerin doktorlar olduğuna dikkati çeken Özden, şöyle konuştu:

"Serviste aynı anda 90 hastanın yattığı dönemler oldu ve bir hoca vizitlerin tamamını tek başına yaptı. Giydiği tulum içinde durmak çok zor, aşırı terlemeye neden oluyor. Maske, bone ve önlüklerle bütün odalara girip hastaları ziyaret ediyorsunuz. Hastaların şikayetlerini dinliyor, 'Günden güne bir değişiklik oldu mu?' diye kontrol ediyorsunuz. Çok stresli ve yıpratıcı dönem oldu ama tıp camiası, genellikle eğitimi zor olduğundan bu tür fedakarlıklara hazırdır, bunları bilerek mesleğini yapar."

Salgın dönemlerinde insani değerlerin, erdemli bir hayatın ve bir arada yaşayabilmenin önemi ile maskesiz hayat sürdürmenin ne kadar değerli olduğunu öğrendiklerini söyleyen Özden, "Hasta olmadığını iddia edip servisten zorla çıkmak isteyenler, kendisini daha çok hasta edeceğimizi iddia edenler oldu. Alzaymır hastalarıyla iletişim çok zor ama sağlık personeli çok yakın ilgi gösterdi ve burada kalmalarını sağladı." dedi.

- Hemşire eşiyle Erzincan'da Kovid-19'a karşı mücadele veriyor

Hemşire eşiyle aynı bölümde çalışan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili de salgına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Virüsün hava sıcaklığına rağmen yayılmaya devam ettiğini anlatan Karakeçili, "Bu bir pandemi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım, etkin bir aşı çıkana kadar. Toplumun büyük bir kısmı aşılandıktan ya da hastalığı geçirdikten sonra pandemi eninde sonunda bitecektir ama şu an pandemiyle yaşamayı öğrenmemiz, kurallara riayet etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Karakeçili, gençlerin de risk altında olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşlı nüfus risk altında diyoruz ama 20-30'lu yaşlarda yoğun bakıma aldığımız hastalarımız da var. Tabii ki yaşlı nüfus risk grubu daha fazla ama 'Bana bir şey olmaz.' dememek lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum, lütfen dikkat edelim, virüsü taşımayalım, çevremizde yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz var. Büyüklerimizi korumak için maskemizi takalım, sosyal mesafe kuralına uyalım, kalabalık ortamlarda olabildiğince uzun süreli ve maskesiz bulunmayalım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor
20 Eylül 2020 14:04		 Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor
20 Eylül 2020 13:15
Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
20 Eylül 2020 13:02		 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı
20 Eylül 2020 12:55
Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
20 Eylül 2020 12:40		 Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
20 Eylül 2020 12:33
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
20 Eylül 2020 11:59		 Felçli köpeğine her gün 2 saat antrenman yaptırıyor
20 Eylül 2020 11:48
Okullarda virüse karşı en önemli tedbir 'fiziksel mesafe ve hijyen'
20 Eylül 2020 11:34		 Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek
20 Eylül 2020 11:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar14:06 - Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet14:04 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor14:02 - İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi13:58 - MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13:48 - Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
13:38 - Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp, maske takmayan sürücüye sitem13:29 - Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar13:19 - Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler13:15 - Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor13:10 - RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava13:02 - Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
12:59 - Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti12:55 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı12:49 - Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı12:45 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:40 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
12:33 - Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Umudunu Kaybetme 2
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 4
19 eylül gaziler günü 2
sumak 1
salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz 3
eşel mobil 1
sokağa çıkma yasağı 4
19.09.2020 mesut yılmaz'ın vefat etmesi 3
jailson marques siqueira 1
kırmızı oda 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam