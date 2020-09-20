Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
|20 Eylül 2020 11:40
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdi.
Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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