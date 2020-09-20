Felçli köpeğine her gün 2 saat antrenman yaptırıyor

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki kamyon şoförü Remzi Günaslan, 3 ay önce geçirdiği felç nedeniyle arka ayaklarını kullanamayan 3 yaşındaki köpeğine, eski sağlığına kavuşması için her gün iki saat antrenman yaptırıyor.

Günaslan, yaklaşık 3 ay önce bir sabah uyandığında köpeği Fıstık'ın yürüyemediğini fark etti. Hemen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürdüğü Fıstık'ın bel fıtığına bağlı felç geçirdiğini öğrenen Günaslan, vakit kaybetmeden köpeğini buradaki veteriner hekimlere ameliyat ettirdi.

Remzi Günaslan, ameliyattan bir süre sonra veteriner hekimlerin önerisiyle Fıstık'a yüzme, koşu ve fizik tedavi egzersizlerine başladı.

Avcılar Sahili'nde günde iki saat köpeği Fıstık ile vakit geçiren Günaslan, güzel havalarda Fıstık'ı denize sokuyor, çimlerde koşturuyor ve kullanamadığı arka bacaklarına masaj yaparak fizik tedavi uyguluyor.

Günaslan'ın bu özverisine tanıklık edenler, onu bu örnek davranışından dolayı takdir ediyor.

- Sevgisiyle iyileştiriyor

Felçli köpeği Fıstık'ın sağlığına kavuşması için verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlatan Günaslan, bir arkadaşının memleketine taşınması üzerine Fıstık'ı sahiplendiğini anlattı.

Bir sabah uyandığında yürüyemediğini gördüğü Fıstık'ı İÜ Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürdüğünü anlatan Günaslan, şunları söyledi:

''Hastanede 3 film çektiler. Fıstık'ın bel fıtığı olduğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Vakit kaybetmeden ameliyat ettirdim. Veterinerler Fıstık'ın yürüyebilmesi için yüzmesi, koşması gerektiğini önerdiler. Ben de veterinerlerin tavsiyelerini düzenli olarak uyguluyorum. Bakarsam iyileşir, bakmazsam iyileşme şansı yok, sakat kalabilir. Ben de her gün işimi, gücümü bırakıyorum ve sahile getiriyorum Fıstık'ı.''

Günlerinin Fıstık'ın iyileştiğini görünce iyi, fakat bacaklarını görünce kötü geçtiğini dile getiren Günaslan, ''Ne olursa olsun insan üzülüyor. Başka bir köpek de olsa üzülüyor. Onu iyileştirmek için elimden geleni yapmak zorundayım." dedi.

- ''İyileşene kadar mücadele edeceğim''

Fıstık'a sahilde her gün en az 2 saat antrenman yaptırdığını ifade eden Günaslan, koşarken yara olmasın diye Fıstık'ın arka ayaklarını bantladığını, koşu bittikten sonra bantları söktüğünü anlattı.

Günaslan, ''Fıstık benim can dostum. Ona ben bakacağım, iyileşene kadar mücadele edeceğim. Benim iki kızım var ama uzaktalar. Fıstık şimdi benim yavrum. Ona benim bakma zorunluluğum var. Hayvanlar değerli canlılar.'' diye konuştu.