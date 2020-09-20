1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli video konferans uygulaması ilk sınavdan geçti

"Güvenlik ve savunma buluşması" SEDEC'te, yerli video konferans uygulaması "BizBize" ile 24 ülkeden katılımcılar 3 günde 700 toplantı yaptı
 20 Eylül 2020 11:50
Yazdır
Yerli video konferans uygulaması ilk sınavdan geçti

ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen yerli video konferans/webinar uygulaması BizBize, uluslararası katılımla gerçekleştirilen SEDEC etkinliğinde başarılı bir sınav verdi. Etkinlik, uygulamanın uluslararası alanda duyulmasına önemli katkı sağladı.

Anayurt, sınır, iç güvenlik ve savunma sistemleri ana temasıyla 15-17 Eylul'de düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen "güvenlik ve savunma buluşması" SEDEC, yerli video konferans uygulaması BizBize için önemli bir test imkanı sundu.

Salgın nedeniyle yapılamayan yüz yüze görüşmelerin yerini BizBize üzerinden yapılan toplantı ve görüşmeler aldı. BizBize, sunduğu altyapıyla katılımcılara güvenli görüşme imkanı sağladı.

Yerli yazılım sayesinde Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmaları birçok ülkeden tedarik makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirip dünya pazarıyla buluştu.

SEDEC etkinliği kapsamında BizBize üzerinden 3 gün boyunca 24 ülkeden 254 firma ve kurum, 700 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıların süresi 410 saati buldu.

- Uluslararası marka olma yolunda ilk adım

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, AA muhabirine, salgın sonrası uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artmasıyla yerli video konferans uygulaması BizBize, uluslararası adıyla XperMeet'i geliştirdiklerini söyledi.

Geçen sürede uygulamayı çeşitli kurum ve kuruluşla paylaştıklarını, buralardan elde ettikleri geri dönüşlerle uzman bir ekiple sürekli geliştirmeler yaptıklarını ifade eden Coşkun, tamamen sanal ortamda gerçekleştirilen SEDEC etkinliğinin BizBize'nin kabiliyetlerini görmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Coşkun, yoğun bir görüşme trafiğine sahne olan etkinliği BizBize ile sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BizBize'yi geliştirirken hedefimiz Türkiye pazarı ile sınırlı değildi. O yüzden de kendimize uluslararası pazarlar için XperMeet markası oluşturduk. Türkiye'de uygulamayı yaygınlaştırmaya çalışırken uluslararası pazarları da ihmal etmiyoruz. Bu nedenle SEDEC, vizyonumuzla örtüşen ve çok önemsediğimiz bir etkinlikti. Bu etkinlik sayesinde 24 ülkeden çok önemli heyetler bizim video konferans uygulamamızı kullandı ve uygulamamızla bizzat kullanarak tanıştı.

Bir anlamda XperMeet markasının ilk uluslararası lansmanını yaptık ve ilk kez bu boyutta bir sınav verdik. Aldığımız tepkiler, bu sınavı başarıyla verdiğimiz yönünde. Bunun yanında kullanıcılardan aldığımız öneri ve taleplerle uygulamamızı daha da geliştirip ,güçlü bir uluslararası marka oluşturma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- Kritik sektörlerde güvenli iletişim imkanı

BizBize, eğitim, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından sorumluluklar üstlenebilecek.

Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell ve Türksat altyapılarını kullanıyor.

Kesintisiz ve yüksek kalitede görüşme kabiliyeti sunan uygulamayla yüksek güvenlikli dosya paylaşımı da mümkün olacak. Uygulama internet tarayıcılar ve mobil platformlarda kullanılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı
20 Eylül 2020 11:19		 TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi
19 Eylül 2020 18:23
BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı
19 Eylül 2020 09:01		 Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
17 Eylül 2020 18:37
Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45		 Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor
15 Eylül 2020 19:18		 Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
14 Eylül 2020 20:13
Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu
14 Eylül 2020 13:23		 Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09 Eylül 2020 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar14:06 - Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet14:04 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor14:02 - İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi13:58 - MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13:48 - Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
13:38 - Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp, maske takmayan sürücüye sitem13:29 - Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar13:19 - Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler13:15 - Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor13:10 - RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava13:02 - Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
12:59 - Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti12:55 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı12:49 - Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı12:45 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:40 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
12:33 - Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tv Yorumculuğu mu yoksa rektörlük mü ikilemi 3
yüz yüze eğitim 2
antalyaspor'da 50 kişinin covid-19 pozitif çıkması 4
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 1
sumak 1
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 2
eşel mobil 1
masterchef 1
19.09.2020 trump'a suikast girişimi 3
Dünyanın en ıssız yeri 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam