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Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor

Atletizmin başarılı sporcularından Ardahanlı Özlem Kaya (30), kamp sonrası gittiği köyünde 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürdü. Köyde koşular yapıp, bahçe duvarlarından atlayarak antrenmanlarını sürdüren 3 bin metre engelli koşucusu Kaya'yı, peşinden koşan köpeklerden ise yanından hiç ayrılmayan elinde sopa olan annesi koruyor
 20 Eylül 2020 11:59
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Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor

Ardahan'ın Göle ilçesine 21 kilometre mesafedeki Yağmuroğlu köyünde yaşayan Tükaz- Fahrettin Kaya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan Özlem Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. 20 yıllık sporculuk hayatında 16 yıldır Türkiye'yi milli takımla temsil eden Özlem Kaya, 2016 yılı Amsterdam Büyükler Avrupa üçüncüsü, 2015 ve 2017 yıllarında Universiade üçüncülüğü, 2015 yılı dünya şampiyonası finalisti olmak üzere birçok kez Balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde etti. 3'üncü kez Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Özlem Kaya, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi.

2012 Londra ve 2016 Rio olimpiyatlarından sonra 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlara hazırlandığını belirten Özlem Kaya, 2020'de yapılması planlanan olimpiyatlara hazırlık için federasyonun desteğiyle Kenya'ya gittiğini ancak bir süre sonra Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Kaya, "Pandemide bile antrenmanlarımı aksatmadım. İstanbul'da yaşarken gece 24.00'dan sonra sokağa çıkma yasakların kalkması ile birlikte ağabeyimle dışarı çıkarak antrenmanlarımı yapıyordum. Erzurum'daki olimpiyat hazırlık kampından önce ve sonrasında gittiğim köyümdeki çalışmalarımda ise en büyük destekçim her zamanki gibi annem oldu. Annem antrenman yapabilmem için her gün benimle birlikte yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor. O da hiç sıkılmadan ve itiraz etmeden geliyor. Çünkü annem, hedefimin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu biliyor. Ben koşarken annem de elindeki sopayla peşimden koşan köyün köpeklerinden koruyor. Yalnız kalmıyor ve bu yüzden korkmadan rahat bir şekilde antrenman yapıyorum. Alacağım madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim" dedi.

'KÖYDE BİRÇOK KIZ ÖZLEM'İ ÖRNEK ALIYOR'

Ailenin en küçük çocuğu olan Özlem'in 10 yaşında iken babasını kaybettiğini ve bu yüzden ona hem analık hem de babalık yaptığını ifade eden anne Tükaz Kaya şunları söyledi:

"Kışın İstanbul'da yazın da köyümüzde yaşıyorum. Yanıma gelen Özlem de burada hem benimle hasret gideriyor hem de koşup olimpiyatlara hazırlanıyor. Kızım yaptığı sporu çok seviyor. Evimiz madalya ve kupalarla dolu. Örnek bir sporcu. Koşmaktan evlenmeye bile fırsat bulamadı. Özlem köye pek gelemediği ve koştuğu için de köpeklerin dikkatini çekiyor. Köpekler kızımı kovalamaya başlayınca hemen karşılarına ben çıkıyorum. Kızım için canımı veririm. Bu olimpiyatlarda da başarılı olacağına inanıyorum. Köyde birçok kız Özlem'i örnek alıyor."
DHA
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