Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı
|20 Eylül 2020 12:12
|Yazdır
Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlenen, FETÖ/PDY'nin (Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, "mahrem imam" olduğu öne sürülen şüpheli, Konya'da yakalandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Eylül'de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün "mahrem imamı" olduğu belirlenen S.K'nın, Konya'da olduğu belirlendi.
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte özel bir okulda görevli şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli S.K, soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a gönderdi.
- Olay
Afyonkarahisar ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 Eylül 2020 13:58
|FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
20 Eylül 2020 09:47
|Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 23:46
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama
19 Eylül 2020 20:25
|34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
19 Eylül 2020 18:40
|FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı
19 Eylül 2020 17:48
|MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 17:02
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Eylül 2020 16:49
|FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
19 Eylül 2020 11:54
|FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
18 Eylül 2020 20:50