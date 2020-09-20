Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı
|20 Eylül 2020 12:49
|Yazdır
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin aboneye sahip şahsı yakaladı. Şahsın 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi gösterdiği öğrenildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir'in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı. 2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir'in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı. Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir'in adresinin belirlenmesinin ardından Asayiş Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. 44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Demir'in (38) YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar
20 Eylül 2020 13:29
|Bakan Pekcan gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı
20 Eylül 2020 11:07
|Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlıklar kamerada
20 Eylül 2020 11:04
|Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
20 Eylül 2020 09:12
|2 kişiyi öldüren zanlılar başka cinayetleri planlarken yakalandı: 4 tutuklu
20 Eylül 2020 08:35
|Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
20 Eylül 2020 06:21
|Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
19 Eylül 2020 23:57
|1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
19 Eylül 2020 22:24
|Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
19 Eylül 2020 17:39
|Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi
19 Eylül 2020 17:03