1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin aboneye sahip şahsı yakaladı. Şahsın 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi gösterdiği öğrenildi.
 20 Eylül 2020 12:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin aboneye sahip şahsı yakaladı. Şahsın 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi gösterdiği öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir'in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı. 2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir'in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı. Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir'in adresinin belirlenmesinin ardından Asayiş Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. 44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Demir'in (38) YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar
20 Eylül 2020 13:29		 Bakan Pekcan gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı
20 Eylül 2020 11:07
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlıklar kamerada
20 Eylül 2020 11:04		 Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
20 Eylül 2020 09:12
2 kişiyi öldüren zanlılar başka cinayetleri planlarken yakalandı: 4 tutuklu
20 Eylül 2020 08:35		 Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
20 Eylül 2020 06:21
Kayıp Alzheimer hastası, kolundaki 'akıllı bileklik' sayesinde kısa sürede bulundu
19 Eylül 2020 23:57		 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
19 Eylül 2020 22:24
Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
19 Eylül 2020 17:39		 Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi
19 Eylül 2020 17:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:13 - Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar14:06 - Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet14:04 - Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor14:02 - İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi13:58 - MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13:48 - Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
13:38 - Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp, maske takmayan sürücüye sitem13:29 - Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar13:19 - Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler13:15 - Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor13:10 - RTÜK İletişim Merkezine gönderilen hakaret içerikli bildirime dava13:02 - Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
12:59 - Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti12:55 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı12:49 - Sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren Youtuber yakalandı12:45 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:40 - Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
12:33 - Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
İşte TBMM'nin son idam çalışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zeynep Ergül 2
Dua etmek 1
beşiktaş 1
Yüzen çiftlik 1
demet akalının içişleri bakanlığına seslenmesi 2
nazım sangare 3
Ebussuud Efendi 4
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 4
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 1
Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam