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Önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar

Bursa'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, olayı gerçekleştiren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
 20 Eylül 2020 13:29
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Bursa'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, olayı gerçekleştiren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen M.Ö., iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen M.Ö., yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine taraflar arasında husumet başladı.

Olayın ardından mekan sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen M.Ö. bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı E.K. ve İ.Y.'den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İ.Y. iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, M.Ö.'den 25 bin TL istedi. İ.Y. ve E.Y.'nin bu isteği üzerine şüphelenen M.Ö. daha önce işletme sahibiyle görüştü. Eğlence mekanını kurşunladığı işletme sahibi tarafından tehdit edilen M.Ö., ayrıca İ.Y.'nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İ.Y., "Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın" diye konuştu.

17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre daha önce kurşunlanan eğlence mekanının sahibi, M.Ö.'nün Yunuseli Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. M.Ö.'nün iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, olay yerinden ayrıldı. İşletme sahibi ve İ.Y. tarafından sık sık tehdit ve takip edilen M.Ö. ise kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiraladı. Gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına gelen M.Ö. burada kendisini takip eden E.K.'nin saldırısına uğradı.

Darp ve kaçırma olayı ise geçtiğimiz Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre arabuluculuk adı altında M.Ö.'den 25 bin lira isteyen şüpheliler İ.Y. ve E.K. aracını yıkamak için oto yıkamaya getiren M.Ö.'nün yanına geldi. Şüphelilerden E.K. ilk olarak M.Ö. ile konuşmaya başladı. Kısa süre konuştuktan sonra E.K., yumruk atarak M.Ö.'yü yere düşürdü. Hırsını alamayan E.K. arka arkaya M.Ö.'ye tekme ve yumruk salladı. Sonrasında M.Ö.'yü kafasından tutarak yere vurmaya başladı. M.Ö. darp sonucu kendinden geçince E.K. sürükleyerek kendinden geçen M.Ö.'yü yine kendi aracına bindirip hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde darp ettiği M.Ö. ile seyreden E.K. kavşakta yavaşlayınca M.Ö. araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. O sırada M.Ö. arkadan gelen başka bir aracın altında kaldı. Durumu gören E.K. aracı bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.Ö.'nün ilk tedavisini olay yerinde yaparken, M.Ö. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar sonucu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından İ.Y. (30), Y.E.K. (33), N.B.( 36) ve D.C.'yi (35) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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