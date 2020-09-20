MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|20 Eylül 2020 13:58
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
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