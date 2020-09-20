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Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar

İşyeri olarak kullandığı dükkanı devredip emekliliğe ayrılan esnaf, elektrik aboneliğini devretmediği için tam 8 sene sonra hayatının şokunu yaşadı. Yıllar süren davaya son noktayı Yargıtay koydu.
 20 Eylül 2020 14:13
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Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar

Yıllarca çalıştırdığı dükkanı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, bir anlık unutkanlıkla elektrik aboneliğini kapatmayı ya da devretmeyi unuttu. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi.Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın redddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi.

3. Hukuk Dairesi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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