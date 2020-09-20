Aboneliğini devretmeyenler için Yargıtay'dan emsal karar
|20 Eylül 2020 14:13
|Yazdır
Yıllarca çalıştırdığı dükkanı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, bir anlık unutkanlıkla elektrik aboneliğini kapatmayı ya da devretmeyi unuttu. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi.Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın redddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi.
3. Hukuk Dairesi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadınlar tuvaletini kullandı, tazminatsız kovuldu
19 Eylül 2020 09:27
|Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı
18 Eylül 2020 15:41
|Cepten havale yaptınız ve dolandırıldınız, nerede dava açacaksınız?
17 Eylül 2020 12:51
|Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi
16 Eylül 2020 11:27
|'Allah bu savcıdan hesap sorsun, bu işi bıraksın' sözü hakaret midir?
14 Eylül 2020 00:09
|Patronun 'dedikodu' oyununu Yargıtay bozdu
13 Eylül 2020 09:48
|Adliyedeki kalem personeline, 'İşini yapmıyor karaktersiz herif' demek suç mudur?
13 Eylül 2020 00:10
|Hazine Avukatı her istediği davaya müdahil olabilir mi?
12 Eylül 2020 00:04
|Yargıtay son noktayı koydu: Kayyum, yöneticileri istediği gibi değiştirir
10 Eylül 2020 00:26
|Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi
09 Eylül 2020 10:14