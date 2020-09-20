NASA açıkladı: 'Mavi' dolunay gerçekleşecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim'de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşeceğini açıkladı.

13 DOLUNAY GÖRÜLECEK

Yeni gök olayı ile ilgili açıklamalardan bulunan NASA her yıl 12 adet dolunay meydana geldiğini ancak bu yıl 13 dolunay görüleceğini duyurdu. Fazladan görülen dolunayın mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı açıklandı.

MAVİ DOLUNAY OLACAK

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.