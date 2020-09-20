1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkayarak, dezenfekte etti

Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarını sabunlu suyla temizleyerek, eğitime hazır hale getirdi.
 20 Eylül 2020 14:39
Yazdır
Öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkayarak, dezenfekte etti

Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarını sabunlu suyla temizleyerek, eğitime hazır hale getirdi.

Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 636 öğrencinin eğitim göreceği okulu kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle temizledi.

Okulun bahçe, tuvalet, kapı, pencere, sıra, masa, koridorlar ile sınıfları salgına karşı sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte eden öğretmenler, sınıfları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun dizayn ederek öğrenciler için uygun ortam oluşturdu.

Okul Müdürü Kamuran Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin desteğiyle okulları eğitime hazırladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin gönüllü olarak okulu temizleyip, öğrencilerin daha hijyenik ortamda ders görmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Okulumuzda görev yapan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinden buraya geldi. Herkes fedakarca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öğretmenlerimiz tüm öğrenci ve velilerle bire bir ilgileniyor. Okulumuzun temizliğini yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız dezenfektanlarla okulumuzun her yerini dezenfekte ettik. Pandemiyle ilgili görsellerimizi hazırladık. Eğitim için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Aynı özveriyi velilerimizden de bekliyoruz. Velilerimiz maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda öğrencilere destek olsunlar. Öğrencilerimize temiz bir eğitim ortamı hazırladık. İyi bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler okulları öğrencileri için hazırlıyor
20 Eylül 2020 16:06		 Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi
19 Eylül 2020 18:55
Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırladı
19 Eylül 2020 17:14		 Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi
18 Eylül 2020 12:06
İHL'de virüs alarmı: 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı
17 Eylül 2020 16:38		 Meslek lisesi temassız ateş ölçer üretip köy okullarına gönderiyor
17 Eylül 2020 14:29
Bu okul 'Hababam' gibi dersleri açık havada yapıyor
16 Eylül 2020 18:52		 Çok programlı anadolu lisesine ilk kadın müdür
16 Eylül 2020 16:36
Öğretmenler, okulu boyayıp sınıflarda temizlik yaptı
15 Eylül 2020 20:18		 Maske fabrikası gibi okul
15 Eylül 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - Yunanistan Cumhurbaşkanı yine çizgiyi aştı16:36 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor16:25 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:18 - 'Hizmet ihracatı' için desteklere ulaşmak artık daha kolay16:16 - Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu16:14 - Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde su seviyesi düştü
16:09 - Emekli imamın kitap kokusuyla geçen 40 yılı16:06 - Öğretmenler okulları öğrencileri için hazırlıyor16:03 - Tatil operatörünün müşterileri farklı otele yönlendirdiği iddiası15:56 - 'Hastalar, birisi boğazını sıkıyor gibi hissediyor'15:36 - AÜ Rektörü Ünüvar'dan 'dijital mesafe' uyarısı15:33 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili sonuç alamaz
15:32 - Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk15:31 - Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz15:29 - Düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı alamadı15:16 - Gaziantep'te temaslı çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak15:11 - İkinci el pazarında hareket çok satış yok
14:58 - Bir ilde daha kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
didim 2
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 2
pandemi de ille de okulların açılacak olması 2
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 1
görümceyi görmek istememe 1
sağlık çalışanlarının giydiği elbisenin ıslanması 1
alanyaspor 1
cengiz ünder 1
piston aşağı indi 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam