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CHP'li Faik Öztrak testinin negatif çıktığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.
 20 Eylül 2020 14:41
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CHP'li Faik Öztrak testinin negatif çıktığını duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."
Anadolu Ajansı
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