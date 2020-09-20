Cübbeli Ahmet'ten '150 dernek iç savaşa hazırlanıyor' sözlerine açıklama
|20 Eylül 2020 14:56
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz haftalarda
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programa konuk olmuş ve Türkiye'de
2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş'
uyarısı yapmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca, "Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun.
Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım." demişti.
Bu sözler üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ile konuştuğunu belirten Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk şunları söyledi:
"Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; 'Evet, ben 2 bin civarında
dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere.
Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle
şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150'sinin
ismini vermeye hazırım' dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini
ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır."
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