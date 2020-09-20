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Cübbeli Ahmet'ten '150 dernek iç savaşa hazırlanıyor' sözlerine açıklama

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk ekranlarında Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş' uyarısı yapmıştı. O sözlerle ilgili yeni bir açıklamada bulunan Cübbeli, 'Savcılar beni çağırsalar ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım' dedi.
 20 Eylül 2020 14:56
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programa konuk olmuş ve Türkiye'de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp 'İç savaş'
uyarısı yapmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca, "Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun.
Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım." demişti.

Bu sözler üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ile konuştuğunu belirten Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk şunları söyledi:

"Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; 'Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım' dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır."
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