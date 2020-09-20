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Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı

Bakan Koca: "(Ağır hasta sayısı) Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç."
 20 Eylül 2020 19:06
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Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı

Sağlık Bakanlığı 20 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir. ' ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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