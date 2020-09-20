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Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul depremi üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60- 65 olarak belirlendiğini ifade ederek, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabii ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de" dedi.
 20 Eylül 2020 15:31
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Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz

Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği yüzyıllardır depremler yaşadığını söyledi. Kuzey Anadolu Fay hattının güney kolunun çeşitli bölgelerinde 1953, 1964 ve 1999'da deprem olduğunu hatırlatan Pampal, fay hattının Marmara'nın içine doğru kırıldığını belirtti. Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını aktaran Pampal, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelecek depremin ilk olarak Marmara açıklarında olacağını belirtti. Bu fay hattının Silivri açıklarında 7- 7.5 buçuk büyüklüğünde depreme neden olacağını ifade eden Pampal, "Deniz altında yapılan çalışmalarla bu fay iyi tanımlandı. Bu fayın bir özelliği daha var, hiç hareket etmiyor, kilitli bir fay. Yani deformasyon hiç olmuyor, yıllık hareketlerle daha fazla enerji birikiyor. O nedenle burada 7'nin üstünde bir deprem olması sürpriz olmayacaktır" dedi.

'DEPREMİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE OLMASI MÜMKÜN'

İstanbul depremi üzerinde yapılan istatistiki çalışmaların olduğunu belirten Prof. Pampal, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde büyük depremin olma olasılığının yüzde 60-65 olarak belirlendiğini ifade etti. Pampal, "1999'dan sonra 21 yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal 70'e çıktı, 75'e çıktı 80'e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabi ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de. Ama dediğim gibi ilk olacak deprem Batı Marmara'da yani Marmara denizinin ortalarında bekleniyor" diye konuştu.

Kuzey Anadolu Fay hattındaki tek sismik boşluğun Orta Marmara'da olmadığını ifade eden Pampal, Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında bulunan Yedisu Fayı'nda da sismik boşluğun bulunduğunu belirtti. Karlıova'da birkaç ay önce meydana gelen depremin uzmanları korkuttuğunu söyleyen Pampal, fay üzerinde özellikle Erzincan'a doğru kırılmamış bölgelerin olduğunu ve bu fayın 7'den büyük deprem yaratma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

'UYUYAN DEV UYANDI'

Pampal, Elazığ-Sivrice depremini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elazığ, Sivrice, Pötürge arasında meydana gelen deprem, uyuyan devin uyandığını bize hatırlattı. Bir fay sisteminde kırılma yaşanması durumunda tehlikenin en yoğun olduğu yer, fayın diğer iki ucudur. Bu ne demek? Pütürge'den güneye Sincik, Gölbaşı'na doğru olan kısmın eli kulağında demek, yırtılma başladı demek, burası topun ağzında demek. Bir de Kuzey Doğu'ya doğru, Sivrice'den Palu'ya doğru uzanan Palu-Hazar segmentinde 6-6,5 büyüklüğünde deprem yaratabilir demek."

'ANKARA CİDDİ TEHLİKE ALTINDA'

Pampal, Tuz Gölü Fayı'nın Ankara Haymana'ya kadar uzandığını ifade ederek, bu fayın Ankara ve çevre iller için büyük risk oluşturduğunu aktardı. Pampal, "Ankara ciddi tehlike altında. Ankara'da deprem olmaz, deprem riski düşük zannediliyor, aslında son derece yüksek deprem tehlikesi altında olduğunu, risklerin daha da büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.
DHA
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