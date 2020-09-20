Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk
Almanya ülkenin en varlıklı listesini açıkladı. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.
|20 Eylül 2020 15:32
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Almanya'da ülkenin en zengin isimleri listesi dün açıklandı. "En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar avroluk servetiyle listenin başında yer aldı. 21.45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci, 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı. Ülkede ilk kez zenginler listesine bir Türk girdi. Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3.9 milyar dolarla 93'üncü sırada yer aldı.
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