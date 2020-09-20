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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde su seviyesi düştü

Doğal sit alanı ilan edilen, birçok kuşa ve ender balık türlerine ev sahipliği yapan nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde gözle görülür azalma oldu.
 20 Eylül 2020 16:14
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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde su seviyesi düştü

Denizli'nin Çivril ilçesinde doğal sit alanı ilan edilen, eşsiz doğası ve huzur veren nilüfer çiçekleriyle doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü'nde önemli oranda su kaybı yaşanıyor.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü, zamanla görsel güzelliği nedeniyle doğaseverlerin alternatif rotası haline geldi.

Yeşille mavinin buluştuğu göl nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye başladı. Göldeki su seviyesi mevsimsel nedenler ve çiftçilerin sulama yapması nedeniyle ciddi oranda düştü.

Gölün büyük bölümünde kuraklık dikkati çekiyor

Kıyı kesimlerinde 300 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla önceden suya gömülen balıkçı tekneleri de ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret eden misafirler ise daha önce su dolu olan gölün ortasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Bazı vatandaşlar suların çekilmesiyle ortaya çıkan kayıkların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçenin birçok tarihi ve kültürel güzelliğe sahip olduğunu hatırlattı.

Işıklı Gölü'nü turizmde ön plana çıkarmak için hazırladıkları projeleri devam ettirdiklerini anımsatan Vural, "Gölde çok sayıda su kuşu barınıyor. Ayrıca nilüferler buraya ayrı bir güzellik kattı. Ancak burası yaz döneminde sıcaklık ve sulamanın da etkisiyle su seviyesi bazı yerlerde azaldı. Bu kuraklık her yıl yaşanan bir durum ancak insanlar buna rağmen burayı görmeye geliyor. İnşallah sonbahara doğru gölümüz eski muhteşem görüntüsüne kavuşacaktır." dedi.

Mukaddes Gençtürk de daha önceden de geldiği gölün bazı kısımlarında meydana gelen kuraklığı gördüğü için üzüntülü olduğunu belirtti.

Göldeki nilüferler için geldiklerini anlatan Gençtürk, "Daha önce kayıklara binip nilüferleri görmüştük. Gelmeden önce harika fotoğraflar çekmeyi hayal ediyordum ama olmadı. Kayıklara binemediğimiz için üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Fatma Köseoğlu ise gölün kuruduğunu gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Fahriye Genç de suların çekilmesine rağmen gölün muhteşem manzarası olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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