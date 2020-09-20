1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
 20 Eylül 2020 16:36
Yazdır
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 384. gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için Bursa'dan gelerek eyleme katılan Türkan Mutlu, bedenen ve ruhen çok yorulduklarını, Allah'tan aldıkları güçle eyleme devam ettiklerini söyledi.

Mutlu, her gelen evladın kendileri için umut olduğunu belirterek, "İnşallah, çocuğumu alıp gideceğim." ifadelerini kullandı.

HDP'lilerin kendi çocuklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığı iddiasında bulunduklarını anımsatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Benim çocuğum işe gitti, daha gelmedi. Cebinde beş kuruş para yoktu. Çalıştığı yerden para almamıştı. Peki bu çocuk nasıl elini kolunu sallayarak dağa gidiyor? Ben yüz sene de burada kalsam, HDP'den bir şey beklemiyorum çünkü HDP'ye kalsa bizi bir gün burada tutmaz. Gerçekten artık vicdana gelin, bizi görün artık bizi dile getirin. Ben bu çadır burada iken evimde duramıyorum. Her saniye bir umutla 'Acaba bir haber gelecek mi?' diye bekliyorum."

6 yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise canları olan çocuklarını istemek için HDP il binası önünde beklediklerini aktardı.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Ben geliyorum 3 ay bekliyorum. Gidiyorum, yerime eşim geliyor. Sürekli değiştiriyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Allah canımı almadığı sürece ben çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Tuncay oğlum, eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç Türk askerine teslim ol."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli imamın kitap kokusuyla geçen 40 yılı
20 Eylül 2020 16:09		 'Hastalar, birisi boğazını sıkıyor gibi hissediyor'
20 Eylül 2020 15:56
Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
20 Eylül 2020 15:31		 Düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı alamadı
20 Eylül 2020 15:29
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu
20 Eylül 2020 14:45		 Yerli otomobil ile yeni değişiklikler de hayatımıza girecek
20 Eylül 2020 14:19
Başkan Böcek'in sağlık durumunda düzelme sürüyor
20 Eylül 2020 13:15		 Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltırız
20 Eylül 2020 13:02
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı
20 Eylül 2020 12:55		 Korona savaşçıları, bu kıyafetlerden sırılsıklam çıkıyorlar
20 Eylül 2020 12:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - Yunanistan Cumhurbaşkanı yine çizgiyi aştı16:36 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor16:25 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:18 - 'Hizmet ihracatı' için desteklere ulaşmak artık daha kolay16:16 - Yedigöller hafta sonu doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu16:14 - Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde su seviyesi düştü
16:09 - Emekli imamın kitap kokusuyla geçen 40 yılı16:06 - Öğretmenler okulları öğrencileri için hazırlıyor16:03 - Tatil operatörünün müşterileri farklı otele yönlendirdiği iddiası15:56 - 'Hastalar, birisi boğazını sıkıyor gibi hissediyor'15:36 - AÜ Rektörü Ünüvar'dan 'dijital mesafe' uyarısı15:33 - İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili sonuç alamaz
15:32 - Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk15:31 - Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz15:29 - Düğünlerini iptal eden çift, ödedikleri kaporayı alamadı15:16 - Gaziantep'te temaslı çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak15:11 - İkinci el pazarında hareket çok satış yok
14:58 - Bir ilde daha kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piston aşağı indi 3
danilo zanna 3
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 2
19 eylül gaziler günü 2
görümceyi görmek istememe 1
ben.keyfim.kahyası06 1
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 2
Yüzen çiftlik 1
telefonuna kılıf takıp,kendisine maske takmayan sürücü 2
19.09.2020 mesut yılmaz'ın vefat etmesi 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam