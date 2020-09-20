Yunanistan Cumhurbaşkanı yine çizgiyi aştı
|20 Eylül 2020 16:45
|Yazdır
Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Katerine Sakelaropulu yine çizgiyi aştı.
Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakelaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.
SAKELLAROPULU'DAN DİPLOTİK YALAN
Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakelaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs'a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakelaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.Sakelaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Ada'daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM'nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz."
EOKA MEZARINI ZİYARET EDECEK
Güney Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakelaropulu, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA'cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı
20 Eylül 2020 19:06
|Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı
20 Eylül 2020 17:48
|İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi
20 Eylül 2020 17:37
|'Tarih'te olmayan bir kuşatma ile karşı karşıyayız'
20 Eylül 2020 16:55
|İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili sonuç alamaz
20 Eylül 2020 15:33
|CHP'li Faik Öztrak testinin negatif çıktığını duyurdu
20 Eylül 2020 14:41
|Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
20 Eylül 2020 14:31
|İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi
20 Eylül 2020 14:02
|Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
20 Eylül 2020 11:40
|Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
20 Eylül 2020 08:12