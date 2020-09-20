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Dr. Bahadır Arıkan: Hastalık bitse de yorgunluk bitmiyor

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan (39), görev yaparken yakalandığı koronavirüsü yenerek 19 gün sonra göreve başladı. Arıkan, "Hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" dedi.
 20 Eylül 2020 16:57
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Dr. Bahadır Arıkan: Hastalık bitse de yorgunluk bitmiyor

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan (39), görev yaparken yakalandığı koronavirüsü yenerek 19 gün sonra göreve başladı. Arıkan, "Hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" dedi.

Kayseri Tabip Odası Genel Sekreteri ve ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan (39), 27 Ağustos'ta hastanede nöbetçi iken ateş, ishal ve eklem ağrıları nedeniyle koronavirüs test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Arıkan, hastanede tedavi altına alındı. 5 gün sonra testi bu kez negatif çıkan Arıkan'ın tedavisine evde devam edildi. Evde kendini karantinaya alan Arıkan, 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'KALP ÇARPINTINIZ OLUYOR'

19 gün sonra görevine yeniden başlayan Arıkan, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Arıkan, evde karantina sürecinin dinlenmek gibi algılanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Semptomunuz var ise evde karantina süreci o kadar rahat geçmiyor. Bizim de bir sürü yayınları takip etmemiz gerekiyor ama maalesef ben bir satır bile okuyamadım. O arada hastalıkla mücadele ediyorsunuz, ara ara ateşleriniz çıkıyor, kalp çarpıntınız oluyor, halsizlik oluyor. Bu dönem, 'bana bir şey olmaz 14 gün giderim uyurum, dinlenirim geçer denilecek bir süreç değil maalesef" dedi.

'BENDE ÇIKACAĞINI HİÇ TAHMİN ETMEDİM'

Arıkan, kendisinde başgösteen bulgular üzerine eşinin ısrarıyla hastaneye gittiğini söyleyerek,

"Ben de çıkacağını hiç tahmin etmedim ama akciğer tomografisini görünce 'akciğerlerim nasıl tutulmuş' diye şaşırdım. Bu, insan olmanın, hastalığı kabullenmemenin ifadesi olabilir. Ondan dolayı 'kimsenin bana bulaşmaz' diye bir yaklaşım sergilememesi lazım" dedi.

'SİZDE BELİRTİ OLMASA DA ARKADAŞINIZA, O DA YAKINLARINA BULAŞTIRABİLİR'

Hastalığı evde geçirdiği karanti süresindeki tedavi ile yenen Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan koronovirüs ile ilgili toplumdaki yanlış algıları ise söyle sıraladı:

Ben bu hastalığı kışın herhalde geçirdim, yakınlarımda çıktı ama bu zamana kadar bende bir şey çıkmadı' yanlış bir algı. 'Ben gencim, ek hastalığım yok, bana bir şey olmaz da' yanlış bir algı. 'Ben iyiyim bende bir şey yok, arkadaşıma da bulaştırmam' diye düşünülebiliyor. Ama semptomunuz çıkmadan iki gün öncesine kadar bulaştırıcılığınız olabiliyor. İkinci tehlike de asemptomatik ya da hastalığı yayan olabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizde semptom görünmese de hastalığı arkadaşınıza, o da gidip yakınına bulaştırabilir."

'HASTALIK BİTSE DE YORGUNLUK BİTMİYOR'

Koronavirüse yakalanıp iyileşen diğer tüm bireylerde olduğu gibi, kendisinin de eskisine oranla çabuk yorulduğunu söyleyen Arıkan, "Şimdi işimize ve ameliyatlara başladık ama bir yorgunluk hali devam ediyor. Önceden spor yapıyordum ama şimdi koşamam. Hastalığı daha sıkıntılı geçiren arkadaşlarım efor noktasında daha sıkıntılı. Yani hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" ifadesini kullandı.
DHA
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