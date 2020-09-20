1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi

Aksaray'da uzman çavuş Samet Demirtaş ile polis memuru Abdulhamit Demirtaş kardeşler, pandemi nedeniyle aynı düğünde dünyaevine girdi.
 20 Eylül 2020 17:24
Yazdır
Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi

Trabzon'da görevli uzman çavuş Samet Demirtaş ile Mardin'de çalışan polis memuru kardeşi Abdulhamit Demirtaş, pandemi nedeniye düğünlerini birlikte yapma kararı aldı. Samet ve Emine Demirtaş ile Abdulhamit ve Yeşim Demirtaş çiftlerinin nikahını ise Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer kıydı. Az sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah ve takı merasiminin ardından sona erdi.

Pandemi nedeniyle 2 ayrı düğün yerine tek düğün yapmanın daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Samet Delirtaş, ''Kardeşim de Mardin'de polis olarak görev yapıyor. Düğünlerimiz farklı tarihlerde olacaktı. Pandemi dolayısıyla 2 ayrı düğün yapmak yerine tek düğün yapmaya karar verdik. Böyle abi kardeş çifte düğün de herkese nasıp olmaz. Abi kardeş hem nikah hem de düğünü bir arada yapmak bize nasip oldu" dedi.

Eşi Emine Demirtaş ise, ''Çok mutluyum. Böyle çiftte bir düğün bize nasip oldu. Pandeminin bizi etkileyeceğini düşünerek böyle bir karar aldık. Sakin bir düğün olduğu için biraz üzüldük ama sevgili dostlarımız da bizi yalnız bırakmayınca çok mutlu olduk ve çifte düğün heyecanı yaşadık" diye konuştu.

Kardeşlerin nikahını kıyan Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer de, ''İki kardeşin aynı ayda nikah merasimini gerçekleştirmek çok karşılaştığımız bir durum değil. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım. Rabbim haklarında hayırlısını versin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum'' dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu
20 Eylül 2020 18:57		 Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı
20 Eylül 2020 18:33
Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu
20 Eylül 2020 18:29		 Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti
20 Eylül 2020 18:06
Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
20 Eylül 2020 17:29		 Dr. Bahadır Arıkan: Hastalık bitse de yorgunluk bitmiyor
20 Eylül 2020 16:57
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
20 Eylül 2020 16:36		 Emekli imamın kitap kokusuyla geçen 40 yılı
20 Eylül 2020 16:09
'Hastalar, birisi boğazını sıkıyor gibi hissediyor'
20 Eylül 2020 15:56		 Prof. Dr. Pampal: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
20 Eylül 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı18:57 - Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu18:45 - Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı18:43 - Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu18:33 - Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı18:30 - Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor
18:29 - Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu18:11 - Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik18:06 - Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti18:02 - Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı17:48 - Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı17:37 - İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi
17:29 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü17:24 - Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi17:22 - MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak17:04 - Kadın öğretmenlerden örnek davranış17:00 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16:58 - Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Yerli otomobil ile yeni değişiklikler de hayatımıza girecek
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut Yılmaz 5
didim 2
yüz yüze eğitim 2
hakkı hıyar 2
Zeynep Ergül 2
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 1
kırmızı değirmen 1
ben.keyfim.kahyası06 1
eşel mobil 1
19 eylül gaziler günü 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam